Пекин, , 10:34 — REGNUM Автодилеры в КНР приступили к продаже обновлённого Subaru XV со слегка изменённой внешностью и модернизированным салоном. Об этом сообщает издание «Центральная служба новостей».

Базовая комплектация обновлённого Subaru XV стоит 191,8 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей).

Автопроизводители оснастили авто двухлитровым силовым агрегатом производительностью 150 «лошадей». В моторной линейке также имеется гибридный движок. Оба агрегата сочетаются с вариатором и приводом 4×4.

Новинка также укомплектована помощником контроля «слепых зон», системой автоматического переключения с дальнего света на ближний, а также технологией перераспределения крутящего момента между колёсами и ассистентом предупреждения столкновений.

Напомним, в конце ноября нынешнего года в России стартовали продажи новой версии 185-сильного кроссовера Subaru Forester под названием Sport. Новый автомобиль получил систему мониторинга состояния водителя EyeSight.

Читайте также: Компания Subaru представит две новые модели в России в 2021 году