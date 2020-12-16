Москва, , 10:26 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре 2020 года снизился на 16,8%, свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Отмечается, что реальный эффективный курс рубля к американской валюте в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, а с начала 2020 года снизился на 15,8%. Курс рубля к евро вырос на 0,8% к октябрю и упал на 20,6% с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль 15 декабря подешевел по отношению к британскому фунту, укрепился к доллару и единой валюте. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок на фоне оптимизма в связи с массовой вакцинацией против COVID-19.

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