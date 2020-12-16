Якутск, , 10:29 — REGNUM В постоянном антимонопольном контроле за ценообразованием на социально значимые товары есть плюсы для покупателей, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Продуктовый рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Большинство потребителей с таким подходом надзорных органов, думаю, согласятся. Особенно в предновогодние дни, когда цены становятся на некоторые продукты питания неоправданно высокими.

Например, в отдалённых районах Якутии стоимость мандаринов доходит до 1000−1500 рублей за килограмм. Бизнес показывает свою неспособность обеспечить население по доступным ценам продуктами питания. Апеллируют предприниматели логистическими издержками, но позвольте, даже в СССР были три ценовые зоны, чем севернее, тем дороже и зарплаты выше. На сегодня государство должно, по-моему мнению, активно регулировать цены, а нерадивых продавцов прижать к ногтю: не только к административной, но и к уголовной ответственности. И это мы обсуждаем только сферу обеспечения продуктами, не говоря о лекарствах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. Этим займутся Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой.