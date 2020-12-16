Анкара, 16 декабря 2020, 10:21 — REGNUM Первый экспортный поезд из Стамбула 16 декабря прибыл в китайский Коргос. Представители государственных железных дорог Турции указали, что общее расстояние, пройденное поездом, составило 6 593 километра. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Первый экспортный поезд из Турции в Китай отправился из Стамбула 4 декабря 2020 года. Состав двигался по железнодорожной линии Баку—Тбилиси—Карс и через центральный коридор Восток-Запад по Каспийскому переходу пересёк два континента, два моря и пять стран, доставив груз в Китай за 12 дней.