Москва, , 10:11 — REGNUM В ноябре 2020 года российский авторынок занял второе место в Европе. Об этом 16 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по реализации новых машин в прошлом месяце занял авторынок Германии, где было продано 274 303 автомобиля. Это на 3,6% меньше прошлогоднего результата продаж. В России было продано 146 тыс. новых машин, что обеспечило ей второе место в европейском первенстве.

Тройку лидеров среди европейских авторынков замыкает Италия, где было реализовано 138 405 новых машин (-8,3%).

На четвёртом месте Франция, чьи дилеры продали 126 047 машины. Это на 27% меньше, чем в прошлом году. Великобритания заняла пятое место. Британцы приобрели в ноябре 2020 года 113 781 новый автомобиль, что на 27,4% меньше по сравнению с ноябрем 2019 года.

Напомним, в ноябре 2020 года на российском авторынке было продано 157 580 машин (легковые авто и легкие коммерческие машины) — на 5,9 больше, чем в ноябре прошлого года.

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