Москва, , 10:05 — REGNUM В России на 8% вросло количество компаний, проверяющих кредитные истории граждане при трудоустройстве, — за год с 5% до 13%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Проверке кредитной истории подвергались 10% опрошенных. Чаще интересуются кредитными историями претендентов компании в сфере продаж, финансового сектора и промышленные предприятия.

Проверяют кредитные истории кандидатов на любые вакансии 13% компаний в РФ, на отдельные должности — 5%, в основном на должности руководителей или связанных с материальной ответственностью.

Опрос проведен 26 ноября — 2 декабря 2020 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 325 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сменили подход к управлению персоналом в пандемию коронавируса 41% компаний.

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