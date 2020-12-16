Севастополь, , 09:53 — REGNUM Вода из озера у горы Гасфорта начала подаваться в систему водоснабжения Севастополя. Об этом сообщил 15 декабря на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. кубометров воды Чернореченского водохранилища. Кадыковский карьер ориентировочно у нас запускается 25−26 декабря. Сейчас все подготовительные мероприятия завершаем», — цитирует губернатора пресс-служба правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года из-за затянувшейся засухи в водохранилищах Крыма и Севастополя существенно сократились запасы пресной воды. Это привело к введению в отдельных районах полуострова графиков подачи воды. В Севастополе в качестве решения проблемы водоснабжения города рассматривают два проекта: это переброска воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек. Также планируется отремонтировать два крупнейших водовода, на которых происходят самая существенная водопотеря.