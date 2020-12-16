Москва, , 09:45 — REGNUM С начала недели на рынке черного золота появилось уже немало факторов, которые теоретически должны были надавить на нефтяные цены. Однако Brent не только удерживает позиции, но и продолжает плавно продвигаться в северном направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти Eric Kounce TexasRaiser

«Котировки нефти Brent целятся на отметку $51 за баррель, которая на прошлой неделе дала отпор быкам. Так, добравшись до зоны $50,90, на утренних торгах 16 декабря фьючерсы консолидируются неподалеку от верхней границы диапазона.

Вслед за ОПЕК, МЭА пересмотрело свои прогнозы по росту мирового спроса в сторону понижения. Причем многие участники агентства не выразили оптимизма в отношении вакцинации, которая, по их мнению, займет долгие месяцы прежде чем проявится эффективность этого процесса.

Более того, вчерашний отчет API отразил рост запасов сырой нефти на 2 млн баррелей, тогда как ожидалось падение объемов на аналогичную величину. Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 0,8 млн и 4,8 млн баррелей соответственно, хотя в данном случае прогнозы были хуже.

Рынок беззастенчиво проигнорировал все эти отраслевые событий, продолжая держаться вблизи недавних пиков, что с одной стороны говорит о приоритетах игроков, которые сейчас смещены в сторону стимулов в США, Брекзита, экономики и вакцинации.

С другой стороны, такое поведение фьючерсов может говорить о том, что трейдеры уже покупают по инерции, и в скором времени это ралли может угаснуть.

Однако учитывая прогресс в переговорах в Вашингтоне и ожидания дальнейшего запуска вакцинации могут поддержать подъем котировок к новым максимумам за пределами отметки $60», — считает эксперт.

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