Ташкент, , 09:42 — REGNUM Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана обсудили новый статус республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает агентство Kun.uz.

В парламенте отметили, что получение статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС — это первый этап на пути интеграции. Новый статус позволит глубже проанализировать достоинства и недостатки членства в ЕАЭС, а также подготовить изменения и дополнения в законодательство.

Депутаты отметили, что сотрудничество с ЕАЭС увеличит внешний товарооборот, повысит конкурентоспособность отраслей экономики и улучшит условия для трудовых мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического союза Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).