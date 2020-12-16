Анадырь, , 09:44 — REGNUM На Чукотке депутаты окружной думы 16 декабря приняли бюджет на 2021 год и на плановые 2022 и 2023 годы.

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По мнению властей региона, главный финансовый документ остался социально ориентированным.

«Мы сохранили все соцвыплаты, индексируем пенсии и зарплаты бюджетников. Поддержим наших медицинских работников и учителей, малый и средний бизнес. Предусмотрели строительство социальных объектов в населённых пунктах Чукотки. Больницы, школы, детские сады, дома культуры», — написал в Instagram губернатор Роман Копин.

Глава Чукотки добавил, что в 2,5 раза увеличили финансирование жилищных программ, что даст возможность строить больше жилья и в сёлах, и в Анадыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области принят в первом чтении проект областного бюджета.