Куньмин, Китай, , 09:38 — REGNUM В пограничной китайской провинции Юньнань зафиксирован более чем десятикратный рост трансграничной электронной коммерции за первые 11 месяцев года, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Объем импорта и экспорта трансграничной электронной коммерции провинции достиг 640 млн юаней (около $97,7 млн), что в 13,3 раза выше, чем те же показатели за аналогичный показатель годом ранее, сообщили в таможне столицы региона города Куньмина.

Развитие трансграничной электронной коммерции в Юньнани начало набирать обороты после того, как в Куньмине была создана всестороння тестовая зона трансграничной электронной коммерции национального уровня.

Чтобы удовлетворить спрос быстро развивающегося сектора, таможенные органы региона работают над дальнейшей оптимизацией таможенного оформления и повышением логистической эффективности.