Москва, , 09:35 — REGNUM В России сменили подход к управлению персоналом в пандемию коронавируса 41% компаний. Усилили контроль за сотрудниками 23% работодателей. Предоставили гибкий график и свободу 18%, приводит данные 16 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В основном смена управления персоналом происходила в IT — компаниях (63%) и логистических компаниях (52%). Они выбирали для сотрудников более гибкие практики (38% и 29%). При этом в строительстве, продажах и производстве ужесточили подход к управлению персоналом (30%, 27% и 23%).

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Чаще всего подход к управлению персоналом менял малый бизнес (44%). Усилили контроль за работниками малые и крупные предприятия (24% и 27%). Средний бизнес в равных долях менял подход на более жесткий и на более гибкий — 19% и 20% соответственно.

Опрос проведен 20 ноября — 10 декабря 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет в 162 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что малый бизнес России понёс ощутимые убытки от пандемии коронавирусной инфекции.

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