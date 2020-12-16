Пекин, , 09:31 — REGNUM Курс китайской валюты вырос на 79 базисных пунктов, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным Китайской валютной биржи, курс китайской валюты составил 6,5355 юаней за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая юаню дозволено расти или падать на 2% от центрального паритетного курса на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка на каждый рабочий день.

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