Брянск, , 09:31 — REGNUM Размер ежемесячного пособия родителям и вдовам погибших военнослужащих повысится с 1 января 2021 в Брянской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выплаты финансируются за счёт средств областного бюджета. Размер пособия законодательно установлен на уровне средней зарплаты по экономике региона. С 1 января 2021 родители и вдовы погибших военнослужащих Брянской области будут получать 31 тыс. 682 рубля.

«Повышение стало возможно по двум причинам. Это забота о семьях, чьи близкие люди, проявив мужество и героизм, погибли, выполняя свой долг, и работа экономики региона, способствующая повышению уровня жизни», — подчеркнули в правительстве.

В 2014 году размер пособия составлял одну тысячу рублей, к 1 января 2020 года выплата возросла до 29 тыс. 114 рублей.