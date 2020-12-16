Омск, , 09:24 — REGNUM Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила создание особой экономической зоны в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в правительстве региона.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард» планируют создать в Омске.

«Планируемые к созданию ОЭЗ предполагают комплексное обновление и модернизацию исторически сложившихся в советское время промышленных зон», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин. Он отметил, что создание ОЭЗ «позволит запустить новые инвестиционные циклы».

На первом этапе создания омской ОЭЗ «Авангард» заявлено четыре якорных инвестора с инвестициями более 23 млрд рублей. Планируется реализация проектов в сфере нефтехимии, создание свыше 700 новых рабочих мест.

«Проекты ОЭЗ в Омске предусматривают более глубокие переделы нефтехимического сырья для выпуска продукции, которая в настоящее время ввозится в страну из-за рубежа», — прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.

По его словам, омская площадка «максимально приближена к производству сырья, к сетям инфраструктуры».

ОЭЗ разместится на территории площадью почти 500 га в северо-западном промышленном узле Омска. Уже заключены соглашения с якорными резидентами. Они готовы приступить к строительству объектов в 2021 году.

Объем отчислений в бюджеты всех уровней к 2030 году оценивается в более чем 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит 464 млн рублей на улучшение инфраструктуры в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарии.