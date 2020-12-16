Барнаул, , 09:09 — REGNUM В рамках поддержки предпринимателей в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Алтайский фонд микрозаймов в ежедневном рабочем режиме рассматривает поступившие заявки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на прошлой неделе были рассмотрены документы на получение заемных средств от предпринимателей из Угловского, Советского, Алейского и Поспелихинского районов.

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В общей сложности займы одобрены на 8 млн 200 тыс. рублей. Так, предприниматель Людмила Попова получит заем на пополнение оборотных средств под 2% годовых, поскольку деятельность предпринимателя вошла в ряд направлений, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Предприниматель пользовалась поддержкой фонда и раньше, а сейчас, когда предоставляются особые преференции, услуги фонда более чем востребованы.

«Обращаюсь в фонд уже за третьим займом. Планирую закупить товары, которые под Новый год пользуются спросом: косметика, парфюм, пиротехника, сувениры, игрушки. Также поставщики уже формируют заявки к 8 марта — их надо сразу оплачивать, отсрочки платежей оптовики не дают. Мы также пополним ассортимент нашего магазина стройматериалов, закупим материалы и сантехнику», — пояснила Людмила Попова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 декабря, стало известно, что Минэкономразвития РФ направило в Алтайский край субсидии для малых и средних предприятий. В числе прочего, 200 млн рублей позволят провести докапитализацию Алтайского фонда микрозаймов для финансирования инвестиционных проектов. В настоящее время капитализация фонда составляет один млрд 49 млн рублей.

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