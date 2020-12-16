Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев 2020 года жители заключили в банках договоры на ипотечные жилищные кредиты на сумму 55,6 млрд рублей. Объем превысил прошлогодний показатель на 47%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным пермского отделения Уральского ГУ Банка России, за последние несколько месяцев в Прикамье наблюдалась повышенная динамика оформления ипотечных сделок. В октябре, в сентябре жители края взяли в банках порядках 4,75 тыс. ипотечных кредитов, что превысило августовские и июльские показатели на 37 и 46% соответственно.

Общий ипотечный портфель в Пермском крае на 1 ноября 2020 года достиг 149 млрд рублей. Рост за год составил 20%. Ипотечное жилищное кредитование составляет четверть всего объема розничного кредитования в регионе.

Спрос на ипотеку поддерживается программами с госучастием и привлекательными условиями кредитования в рамках собственных программ банков.