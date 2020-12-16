Москва, , 08:54 — REGNUM На юго-западе Москвы в районе Черёмушки возведут завод по производству ветеринарных препаратов площадью 3,8 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

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Завод будет выпускать пять наименований ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, лошадей и сельскохозяйственных животных до 500 тыс. единиц продукции в год.

Инвестиции в строительство составят 514 млн рублей. Будет создано 85 рабочих мест. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построят ещё один завод фармацевтический завод по производству жизненно важных лекарств.

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