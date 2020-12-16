Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил создать цифровой ресурс учёта проверок предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сервис предложен в рамках мер по снижению административного давления на бизнес.

Отмечается, это будет вкладка или сервис на портале «Работающая Бурятия», где предприниматели могут сообщить о факте проверки и пожаловаться не действия проверяющих. По словам главы, это необходимо, чтобы видеть количество и периодичность проверок.

«Тогда у нас будет более полная картина. Мы сможем принимать точечные управляющие решения воздействия в рамках снижения административного давления на бизнес», — добавил он.

Кроме того, здесь же на портале предприниматели смогут получать разъяснения от контрольно-надзорных органов и проверках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глава региона предложил создать чат в мессенджере WhatsApp, где предприниматели смогут общаться напрямую с ним, а также с руководителями ведомств.

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