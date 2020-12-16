Самара, , 08:46 — REGNUM Бюджет Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят во втором, окончательном чтении. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главы области Дмитрия Азарова, документ носит социальный характер, поскольку на социальные обязательства будет направлено свыше 70% бюджета, которые в сравнении с текущим годом увеличатся на 10 млрд рублей.

Согласно документу, большая часть средств заложена на развитие системы здравоохранения, поддержку многодетных семей, образование, обеспечение жильём детей-сирот, решение вопросов экологии, переселение граждан из аварийного жилья, малоимущих граждан и ветеранов.

Отмечается, что объем расходов областного бюджета на сферу здравоохранения планируется в размере 28,5 млрд рублей, а с учётом бюджета ТФОМСа общий объём средств на это направление составит 58,6 млрд рублей. На программу модернизации первичного звена каждый год в ближайшие три года планируется направить свыше 7,5 миллиарда.

Сообщается, что принятые ранее социальные обязательства, в том числе и выплаты ветеранам, будут проиндексированы. Так, общая сумма расходов на индексацию до 2023 года составляет около 170 миллионов рублей.

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