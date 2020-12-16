Пермь, , 08:40 — REGNUM В Перми гордума приняла во втором чтении бюджет на ближайшую трехлетку. После первого чтения в законопроекту поступили 203 поправки, большинство из которых «технического» характера, сообщает пресс-служба гордумы.

Объем доходов в 2021 году, согласно главного муниципальному финансовому документу, составит 44,2 млрд рублей, расходы — 46,3 млрд рублей. В 2022 году доходы достигнут показателя в 43,8 млрд рублей, в 2023 году — 41,2 млрд рублей, расходы в 2022 году запланированы в объеме 46,1 млрд рублей, в 2023 году — 42,2 млрд рублей.

«Работать пришлось в сложных условиях. И, тем не менее, бюджет сформирован, он получился сбалансированным, честным и понятным. Мы не останавливаем развитие города, не латаем дыры, а наоборот, движемся вперед», — сказал временно исполняющий полномочия председателя гордумы Дмитрий Малютин

В мэрии подчеркнули, что бюджетная политика нового цикла сохранит основные подходы — социальную направленность, гарантированное исполнение всех взятых на себя обязательств, участие в реализации нацпроектов, а также подготовку к 300-летию Перми.

«Городские власти будут проводить взвешенную политику заимствования средств — привлекать бюджетные кредиты из Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1%», — сообщает горадминистрация.

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