Москва, , 08:32 — REGNUM Банк ВТБ и телекоммуникационная компания МТС провели сделку по выдаче банковской гарантии через блокчейн-платформу «Мастерчейн», сообщили 16 декабря в пресс-службе кредитного учреждения.

«Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы «Мастерчейн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась в режиме реального времени — банк осуществил выпуск цифровой гарантии, подписанной усиленной квалифицированной подписью, МТС принял документ, направив в ВТБ соответствующее уведомление.

«Мастерчейн» — это первая сертифицированная в РФ блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре глава ФНС Даниил Егоров заявил, что с помощью блокчейн-платформы ФНС было выдано льготных кредитов на 500 млрд рублей.

По его словам, ФНС объединит на своей онлайн-платформе данные клиентов банков с данными налоговой службы для того, чтобы снизить риски при выдаче кредитов.