Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Сборка новой гибридной модификации внедорожника Jeep Wrangler началась на заводе в американском штате Огайо. Об этом сообщается на сайте AutoEvolution.

Называется новый подключаемый гибрид 4xe. Его сборка осуществляется в две смены силами более чем 3200 рабочих. На авторынке Соединённых Штатов автомобиль появится в начале следующего года.

Силовой агрегат новинки состоит из двухлитрового турбированного движка и двух электромоторов. Суммарная мощность установки равна 375 л. с. Электромоторы питаются от литий-ионных аккумуляторов на 17 кВт/ч. На одном электрическом заряде авто может проехать около 40 км.

Всего покупателям предложат три версии гибрида: 4xe, Sahara 4xe и Rubicon 4xe.

Напомним, в России подорожали два из шести внедорожника Jeep. Их стоимость выросла на 100 — 205 тыс. рублей. Это на 3,7 — 7,1% больше от первоначальной цены.

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