Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске будет разработана пятилетняя муниципальная программа по развитию пригородных зон. Данный вопрос был поднят на профильном комитете в городской думе, сообщается на сайте столичного парламента.

Председатель комитета по развитию пригородных зон Алексей Рогов констатирует, что пригородные участки требуют к себе «большого внимания», потому что жители часто обращаются к депутатам с проблемами:

«Это и дороги, и освещение, и ремонт водоснабжения, канализации. Частично мы решаем вопросы за счет вхождения в муниципальные и региональные программы».

Чтобы решить проблему системно, планируется разработать муниципальную программу, которая будет включать в себя все населенные пункты пригородных территорий и учитывать перечень необходимых работ. Приведение их в порядок планируется постепенно, с учётом приоритетов.

Отметим, что 9 декабря депутаты гордумы поддержали во втором чтении бюджет на 2021 год. Расходная часть утверждена в размере 11,715 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — 6,1 млрд рублей. Основу расходной части составляет реализация 23 муниципальных и шести ведомственных целевых программ.