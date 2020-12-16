Красноярск, , 08:18 — REGNUM Подсчитана стоимость ингредиентов для приготовления салата «Оливье» в Красноярском крае — 307,44 рубля. Как сообщили ИА REGNUM 16 декабря в Красноярскстате, за год в регионе это блюдо подорожало на 8,7%.

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По данным статистиков, при расчётах использовались средние по региону цены за ноябрь 2020-го и 2019 годов.

Значительнее всего подорожал картофель — на 40% по сравнению с ноябрём прошлого года. На 14% подорожали яйца. Варёная колбаса выросла в цене на 6%, морковь — на 24%, репчатый лук — на 15%, маринованные овощи и майонез — на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола.

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