Подольск, Московская область, , 08:18 — REGNUM Налоговый орган обратился с банкротным иском к «Подольскому крановому заводу». Исковое заявление пока не принято арбитражем Московской области и дата слушания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области обратилась в суд 15 декабря 2020 года. Ответчиком в деле выступает ООО «Подольский крановый завод». Сумма задолженности, послужившая основанием для обращения в суд, пока неизвестна.

В 2020 году претензии к предприятию были также и у Пенсионного фонда РФ, управление которого дважды обращалось с административными исками.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие по производству подъёмно-транспортного оборудования было учреждено в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец — Лилия Артеменко, директор — Александр Артеменко, которому также принадлежат 40% доли в торговом ООО «Карготранслифт» и 100% в ООО «Кранпромподъём».

На заводе на начало 2020 года работали в среднем около 15 человек.

Напомним, также в Башкирии налоговая служба пытается обанкротить завод нефтяного оборудования «Оптимум». Соответствующий иск уже подан арбитраж республики.