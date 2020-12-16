Обнинск, Калужская область, , 09:50 — REGNUM 55-летний бывший генеральный директор организации из Обнинска Калужской области обвиняется правоохранителями в невыплате заработной платы работникам и уклонении от следствия заграницей. Об этом 16 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, обвиняемый в период с января по июнь 2018 года не выплачивал полностью и частично заработную плату 25 работникам организации, генеральным директором которой он являлся. Общая сумма долга составила около двух миллионов рублей. При этом на счетах организации имелись денежные средства. В июне 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако обвинение директору следователи предъявили заочно, так как он скрылся. В начале октября 2020 года директора-беглеца задержали на территории украинского города Полтава и передали представителям Российской Федерации.

В настоящее время бывший гендиректор содержится в следственном изоляторе. В ходе расследования были предприняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением. Так, реализовано недвижимое имущество обвиняемого, с полученных средств планируется расплатиться с потерпевшими. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

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