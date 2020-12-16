Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 15 декабря закрылись ростом. Баррель Brent подорожал на 0,82%, до $50,71. Укреплению цен на нефть способствовали начавшаяся массовая вакцинация против COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов,

Также росту цен на черное золото способствовали переговоры о стимулировании американской экономики в объеме 908 млрд долларов и ослабление доллара США на рынке Форекс.

Доллар ослабился из-за укрепления фунта на ожиданиях заключения сделки по Брекзит до конца недели.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 18 декабря одобрит вакцину компании Moderna.

Власти Германии 23 декабря выдадут разрешение на применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Активность покупателей остается низкой из-за увеличения запасов нефти в США, а также ужесточения ограничительных мер против COVID-19 в ЕС и США.

Согласно последнему отчету Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились 1,973 млн баррелей, запасы бензина — на 828 тыс. баррелей, запасы дистиллятов — на 4,762 млн баррелей.

Сегодня, 16 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,16%). Баррель нефти стоит $50,63. Техническая картина на стороне покупателей.

Несмотря на слабый отчет Американского института нефти, покупатели могут спокойно двигаться к уровню $51,65. Рост желательно начинать сразу с открытия европейской сессии в 11:00 по мск.

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