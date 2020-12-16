Пекин, , 08:14 — REGNUM Один из ведущих китайских производителей электромобилей BYD создал компанию под названием Fudi Industry для продажи аккумуляторов и других компонентов для электрифицированных автомобилей. Об этом сообщает портал Gasgoo.

Новая дочерняя компания BYD будет продавать батареи и электрические компоненты другим автопроизводителям. Ожидается, что поставки будут осуществляться таким компаниям, как Great Wall Motor, Changan Auto, Dongfeng Motor, Chery Auto, NIO и Xpeng Motors.

Сфера деятельности компании также включает импорт и экспорт товаров и технологий, производство и продажу аккумуляторов, а также разработку прикладного программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Напомним, летом 2020 года китайская компания BYD представила новую вариацию седана BYD Han с электромотором и предустановленным модулем связи 5G.

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