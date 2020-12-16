Курган, , 08:02 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддерживает госрегулирование на продовольствие первой необходимости. Об этом он заявил в своём аккаунте в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«Полагаю, было бы верным ввести порядок госрегулирования на наиболее необходимые продукты питания, подобно тому как это сделано с отдельными категориями жизненно важных лекарственных препаратов», — считает Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Свердловскстата, в Курганской области за год существенно подорожали сахар-песок, подсолнечное масло и крупы.

В ноябре 2020 года сахар-песок, по сравнению с декабрём 2019 года, стал дороже в регионе на 77,21%, подсолнечное масо — на 23,19%, крупы — на 24,71%, макаронные изделия — на 10,11%.

В целом в ноябре 2020 года стоимость продовольствия в Курганской области выросла на 7,07% по сравнению с декабрём 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области сильно подорожали сахар и подсолнечное масло