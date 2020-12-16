Токио, , 08:00 — REGNUM Открытие завода по переработке отработанного ядерного топлива, строительство которого ведётся в посёлке Роккасё в префектуре Аомори на севере Японии с 1993 года, вновь было перенесено — теперь на период с апреля 2024 года. Об этом 16 декабря сообщает агентство Kyodo.

О первом переносе начала работ — с середины 2021 года на середину 2022 года — компания-оператор предприятия Japan Nuclear Fuel Limited объявила ещё в августе. Однако 16 декабря руководство компании уведомило администрацию префектуры о дополнительной двухлетней отсрочке.

Напомним, что начавшееся в 1993 году строительство завода должно было завершиться в 1997 году, но из-за многочисленных проблем сроки его сдачи отодвигались 25 раз. После своего открытия предприятие сможет перерабатывать до 800 тонн отработанного топлива в год, извлекая около восьми тонн плутония и урана для последующего использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии могут заработать два реактора АЭС, построенные более 40 лет назад, впервые после аварии на станции «Фукусима-1» в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Жизнь после «Фукусимы»: в Японии могут перезапустить ещё два реактора