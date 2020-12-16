Уфа, , 07:50 — REGNUM Налоговая служба обратилась в арбитраж Башкирии с банкротным иском к ООО «Завод нефтяного оборудования «Оптимум». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление к заводу подано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №31 по Башкирии. Иск в базе появился 14 декабря 2020 года. Сумма претензий пока неизвестна.

Финансовые претензии к предприятию есть не только у налогового органа. В июле 2020 года ООО «Специализированный трест «Башагроспецмонтаж» взыскало с завода долг в размере 145,7 тыс. рублей, который возник по договору на пользование электроэнергией от сетей треста.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик учреждено в апреле 2011 года в Уфе. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцы — Альбина Галиуллина и Антон Смирнов (директор). Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — около 30 человек.