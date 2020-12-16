Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновской области будет организован специальный мониторинг цен и планируется предоставить льготы предприятиям, «чтобы вернуть ценники на нормальный уровень». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам совещания по комплексному развитию региона, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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В ходе обсуждения роста цен, который наблюдается в условиях пандемии коронавируса, глава региона подчеркнул, что будет проводиться специальный мониторинг цен на востребованные товары. Губернатор сообщил, что для проведения проверок планирует обратиться в надзорные органы, включая ФАС,

«Потому что совершенно непонятно, откуда взялось повышение стоимости на повседневные товары и чем обусловлены размеры наценок. Нужно исключить факты спекуляции. Не вижу выраженных оснований настолько поднимать цены, учитывая, что мы стараемся поддерживать торговые сети», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении льгот для субъектов торговли, «чтобы вернуть ценники на нормальный уровень». Губернатор подчеркнул, что усилить присутствие ульяновских товаров в магазинах, так как местные продукты «дешевле и качественнее».

«Нужно убедить нашу торговлю проводить больше акций и проработать вопрос о небольших ярмарках выходного дня, конечно, с соблюдением всех норм и правил», — сказал глава региона.

В минсельхозе Ульяновской области в результате принятия федеральных мер ожидают стабилизации и снижения цен на продовольственные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент России Владимир Путин поднял вопрос о повышении цен на продовольствие, подчеркнув, что это вызвано не влиянием эпидемиологической обстановки, а стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых. Глава государства отметил, что в условиях падения доходов граждан на это надо своевременно реагировать. В результате принимаются меры на федеральном уровне.