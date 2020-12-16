Оренбург, , 07:25 — REGNUM На территории Оренбургской области за девять месяцев 2020 года в банковской системе выявлено 104 фальшивых банкноты на сумму 446,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Уральского главного Управления Центробанка РФ.

80% изъятых из оборота фальшивых банкнот составляют купюры номиналом 5 тысяч рублей. В январе-сентябре их выявлено 85 штук. Фальшивые деньги номиналом 1 тыс. рублей перестали пользоваться популярностью у фальшивомонетчиков. Таких купюр выявлено 15 штук, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Добавим, за девять месяцев 2019 года в Оренбуржье из незаконного оборота изъято 123 денежных знака с признаками подделки на сумму более 457 тыс. рублей.