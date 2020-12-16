Пермь, , 07:24 — REGNUM Арбитраж Пермского края 9 февраля 2021 года планирует начать рассматривать иск прокуратуры региона к ООО «Конный завод «Софроны» и управлению Росимущества. В деле оспаривается сделка по продаже двух земельных участков, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 10 декабря 2020 года. Надзорная инстанция требует признания «недействительным (ничтожным) договора купли-продажи от 04.10.18 года №0176» и применения «последствий недействительности сделки».

Одновременно с этим в суд было подано ходатайство о наложении обеспечения — запрета заводу и доверенным лицам «осуществлять действия по распоряжению земельными участками с кадастровыми номерами 59:32:0420001:238 и 59:32:0420001:239», а управлению Росреестра регистрировать права на спорные земли, расположенные в деревне Софроны. Обеспечительные меры судом были приняты.

Один участок имеет площадь 600 кв. м, а второй — 44 840 кв. м. Оба предназначены для сельскохозяйственного использования.

По данным ЕГРЮЛ, конный завод учреждён для разведения лошадей в августе 2013 года в деревне Софроны. Владельцы — Олег Евдокимов и Оксана Волкова, директор — Иван Волков.