Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В 2020 году в Чувашии не успеют достроить семь инфраструктурных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания совета по стратегическому развитию.

На заседании глава минэкономразвития Дмитрий Краснов заявил, что из-за некачественной проектно-сметной документации «есть риски» неосвоения средств и своевременного ввода в эксплуатацию семи объектов капитального строительства, которые возводятся в рамках национальных проектов.

Речь идёт о строительстве двух детских садов и школы, реконструкции Чувашской государственной филармонии, второго этапа строительства водопровода в селе Порецкое, строительстве очистки дождевых стоков в центральной части Чебоксары и водопроводе от северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово.

Также у заказчика есть вопросы и к подрядчикам. По словам министра, по ряду объектов требуется предусмотреть дополнительное финансирование и «провести претензионные работы вплоть до судебных разбирательств».

Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать планы работы с акцентами на том, что «где усиливаться и где оптимизировать ресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году из десяти запланированных десяти футбольных полей будет сдано четыре. В республике отказались от строительства двух футбольных полей, строительство ещё пяти предварительно перенесено на 2021 год.

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