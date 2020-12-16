Анадырь, , 06:32 — REGNUM На Чукотке увеличили прожиточный минимум неработающих пенсионеров на 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Неработающие пенсионеры, у которых доход не достигает суммы прожиточного минимума, имеют право на региональную социальную доплату. На данный момент на Чукотке её получают около двух тыс. человек.

В 2020 году прожиточный минимум неработающих пенсионеров Чукотки составляет 19 000 рублей. С нового года он будет на 312 рублей больше.

Пять лет сумма доплаты не менялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Он составит 10 198 рублей.