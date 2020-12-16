Берлин, , 06:05 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено вопреки новым возможным санкциям со стороны США, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По мнению депутата, Вашингтон все же введет новые ограничения в отношении проекта.

«Мне кажется, что американцы наложат санкции. Вместе с тем это заблаговременно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я полагаю, что санкции будут, но «Северный поток — 2» все равно будет достроен», — сказал Эрнст слова которого приводит «Интерфакс».

При этом законодатель напомнил, что конкретные меры в рамках этих ограничений пока не представлены американскими властями. Эрнст также отметил, что санкции США считаются экстерриториальными и из-за этого Германия не будет их поддерживать.

По словам депутата, для реакции на действия Вашингтона существует большой набор мер — «от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа». Кроме того, ЕС может ответить и заморозкой имущества и счетов американских граждан или ввести запрет на въезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обе палаты Конгресса США поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, который среди прочего предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока — 2».

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