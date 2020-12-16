Красноярск, , 03:26 — REGNUM Арбитраж Красноярского края удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с крупного российского оператора спутниковой связи — АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» залогового имущества. С торгов планируется продать пять земельных участков и пять зданий, стоящих на берегу Красноярского водохранилища. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Взыскание судом наложено на недвижимое имущество в пределах суммы долга — 1 408 854 506 рублей 16 копеек по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, которые были заключены в 2017—2019 годы. Будет обращено взыскание с последующей продажей с публичных торгов на земельные участки в Новоселовском районе Красноярского края, предназначенные для строительства базы отдыха. Площадь наделов колеблется от 2,4 тыс. кв. м до 65 тыс. кв. м. По тем же адресам будут изъяты пять зданий — двухэтажных нежилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года арбитраж уже взыскал с «Искры» по иску банка 1,04 млрд рублей долга по договорам поручительства от 2016 года.