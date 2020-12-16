Тегеран, , 08:35 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным ОПЕК, суточная добыча нефти в Иране в ноябре 2020 года увеличилась на 39 000 баррелей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 декабря.

Последний ежемесячный отчет ОПЕК показывает, что в ноябре 2020 года добыча нефти ОПЕК увеличилась на 707 000 баррелей, а общая добыча организации достигла 25,10 млн баррелей в сутки. Добыча стран-участниц организации в октябре составила 24,40 млн баррелей в сутки.

В ноябре Ливия увеличила добычу на 656 000 баррелей, за этой страной следовали ОАЭ (75 000 баррелей) и Иран (39 000 баррелей). Добыча нефти в Иране достигла 1 986 000 баррелей в ноябре, увеличившись на 39 000 баррелей по сравнению с с соответствующим показателем за октябрь.

Согласно отчёту ОПЕК, цена на иранскую сырую нефть в ноябре выросла на 2,64 доллара. В докладе сообщалось, что цена на иранскую тяжелую сырую нефть была зафиксирована на уровне 42,88 доллара за баррель в ноябре, в то время как в октябре этот показатель составлял 40,24 доллара.