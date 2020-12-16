Тегеран, , 09:03 — REGNUM 15 декабря генеральный директор департамента по делам иностранцев и иностранных иммигрантов министерства внутренних дел Ирана Мехди Махмуди заявил, что иностранные инвесторы могут подать заявку на пятилетнее проживание в Иране и получить специальные услуги. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Махмуди, каждый инвестор получит разрешение проживать в Иране сроком на пять лет, а бизнесмены из соседних стран, в частности Афганистана и Ирака, в соответствии с этим планом могут делать инвестиции и извлекать выгоду из своей деятельности в промышленных и экономических районах страны.

Он также отметил, что формы заявок будут доступны в рамках платформы, предусмотренной министерством иностранных дел Ирана, министерством внутренних дел, департаментом иностранных инвестиций Ирана и Центральным банком Ирана (CBI).

Махмуди подчеркнул, что иностранные граждане и иммигранты, проживающие в Иране, получат бесплатное медицинское лечение от коронавирусной инфекции.

Иранское правительство 1 июля 2019 года утвердило подзаконный акт, предоставляющий возможность пятилетнего проживания иностранным инвесторам в соответствии со стратегией поощрения иностранных инвестиций.

Подзаконный акт был предложен министерством экономики и финансов (MEFA), чтобы дать стимул иностранным инвесторам и увеличить валютные доходы для дальнейшего укрепления национальной экономики.