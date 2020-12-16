Тегеран, , 09:39 — REGNUM Иран и Пакистан планируют открыть трансграничный терминал Римдан-Габд 19 декабря в присутствии высокопоставленных официальных лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 декабря.

В последние годы иранские и пакистанские официальные лица выдвинули на повестку дня план расширения пограничного сотрудничества.

Соответственно, начался обратный отсчет времени до открытия нового пограничного терминала, о чем было официально объявлено во время встречи специального советника министра иностранных дел Ирана Сейеда Расула Мусави и посла Пакистана в Тегеране Рахима Хайата Куреши.

Специальный советник министра иностранных дел Ирана сообщил в своем твиттере, что пограничный пункт Римдан-Габд будет торжественно открыт 19 декабря в присутствии высших должностных лиц Исламской Республики Иран и Пакистана.

Сообщается, что открытие контрольно-пропускного пункта Римдан-Габд способствовало бы ускорению экономической деятельности в приграничном регионе и созданию дополнительных возможностей для расширения экономических и торговых связей между двумя странами.