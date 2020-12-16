Тегеран, , 10:10 — REGNUM Иран экспортировал 2000 тонн клинкера в Оман на церемонии, в которой приняли участие губернатор и группа чиновников города Мехриз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 декабря.

Генеральный директор цементной компании Маджид Ахмадпур заявил во время церемонии отправки груза, который был отправлен по железной дороге в порт Бандар-Аббас, что стоимость экспортируемого продукта составляет семь миллиардов туманов ($1,711 млн.).

Цементный завод «Мехриз» был создан в 2006 году с инвестициями в размере более 100 миллиардов туманов ($22 млн.) из государственных кредитных субсидий и при участии Банка «Теджарат» на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров.

Клинкер — это твердый материал, получаемый в процессе производства портландцемента в качестве промежуточного продукта. Он встречается в небольших размерах, обычно 3−25 миллиметров в диаметре.