Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Россия в октябре незначительно — до $6,1 млрд увеличила объём вложений в американские госбумаги по сравнению с сентябрём 2020 года, при этом существенно сократив в портфеле долю долгосрочных бумаг. Это следует из опубликованных 15 декабря материалов Минфина США.

Так, на долю долгосрочных облигаций США пришлось $2,6 млрд, краткосрочных — $3,5 млрд. В сентябре общий объём вложений составлял $5,96 млрд, из которого на долгосрочные бумаги приходилось $3,4 млрд, краткосрочные — $2,5 млрд.

Напомним, что до весны 2018 года уровень вложений России в долговые обязательства США достигал $96 млрд. В апреле того же года он снизился до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. В 2020 году наиболее радикально вложения в госдолг США Россия сократила в марте — с $12,58 млрд до $3,85 млрд долларов. В апреле за счёт краткосрочных облигаций увеличила вложения до $6,85 млрд. В мае вновь сократила их до $5,39 млрд.

У Японии объём вложений в госбумаги США составляет $1,26 трлн. У Китая — $1,05 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе 2020 года увеличила объём вложений в американские госбумаги по сравнению с декабрём 2019 года до $10,51 млрд.

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