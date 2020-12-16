Москва, , 10:34 — REGNUM Заявление зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова о том, что в Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Все к этому и шло. Тотальный контроль над гражданами и их любыми доходами. Иностранная валюта в России в обращении физических лиц скоро будет прекращена. Закредитованность граждан будет максимальной, в связи с чем, будут еще снижены ставки по ипотечным и другим кредитам», — пишет Сергей Н.

По мнению некоторых пользователей, именно деятельность банков к завышению кредитных ставок и является причиной обесценивания российской валюты. Граждане уверены, что финансовые структуры стремятся обогатиться, а не улучшить жизнь простых граждан.

«Банки обесценивают рубль искусственно, так как из-за высоких процентных ставок кредитования, в банках образуются «лишние» рубли, за счёт которых банки выгодно для себя скупают валюту. Падение отечественной валюты банкам до одного места. Вот поэтому они запаниковали», — написал Виктор Н.

Ряд комментаторов призвал заниматься ростом реальной сферы экономики, а не стремиться ввести в России оборот цифрового рубля. Граждане считают, что появление подобных технологий является небезопасной.

«Вы экономику поднимайте: технологии развивайте, производства стройте, сельским хозяйством занимайтесь, экономисты… Ваш цифровой рубль … только банкирам и нужен, чтобы не было налички, и деньги полностью крутились через банки. Желание банков понятно: как подсадят на цифровой рубль, сразу же будут за любые переводы драть комиссии и держать под полным контролем личные средства. Зависнет ваша система и все люди останутся без средств», — считает пользователь Yanik-m.

Отдельные пользователи предположили, что цифровой рубль в перспективе может полностью заменить собой реальную валюту, в результате чего весь денежный оборот в стране будет контролироваться финансовыми структурами.

«А я-то думал, почему цены на продукты взлетели. А оказывается, что вводят цифровой рубль, который не будет эквивалентом бумажному рублю. И, чтобы людей подсадить на этот рубль, будет создана некая поблажка, в виде неравного соотношения его номинала и наличных. То есть на один цифровой рубль, можно будет купить продуктов на 30 процентов больше, чем за бумажный. Цифровая тюрьма стучится с улыбкой в дверь!», — поделился мнением пользователь АСН.

Напомним, 15 декабря зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что в Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей.