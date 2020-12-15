Белград, , 20:51 — REGNUM Запуск Сербией газа по трубопроводу «Балканский поток» состоится 29 или 30 декабря 2020 г., сообщил 15 декабря журналистам сербский президент Александр Вучич.

Вучич заявил, что сотрудничество с Россией по газу поможет развитию экономики Сербии. Она в итоге «займёт первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года».

Сербский президент отметил, что он намерен покупать то, что отвечает интересам его страны. Он выразил благодарность Москве «за корректность в этом вопросе».

Вучич «Всё идёт нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ».

Он добавил, что российский газ — самый выгодный. Вучич рассказал, что предложил Азербайджану закупать у него газ, но по цене, ниже чем у России. На это был ответ, что «достаточно газа для Сербии» нет.

Напомним, «Балканский поток» — это газопровод, который должен стать частью «Турецкого потока» на территории Болгарии. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 г.

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