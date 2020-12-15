Москва, , 20:30 — REGNUM Добыча угля в России в ноябре снизилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 15 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Николай Касаткин. Шахтёрка. 1894

В том числе, по данным ведомства, добыча каменного угля в минувшем месяце сократилась на 12,9%, добыча бурого угля — на 4,5%.

За январь-ноябрь добыча угля сократилась на 9,9% в годовом выражении. В том числе добыча каменного угля снизилась на 9,6% и составила 296 млн тонн, добыча бурого угля упала на 11,2% — до 65,3 млн тонн.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что в ноябре был зафиксирован рост объёмов производства автомобильного бензина и дизельного топлива.

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