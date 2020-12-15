Пекин, , 20:30 — REGNUM В рамках подведения итогов промышленного развития КНР в завершающемся 2020 году, объявлено о росте общей добавленной стоимости на 7%, что признается экономическим индикатором, сообщает 15 декабря Синьхуа, ссылаясь на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В годовом исчислении за одиннадцать месяцев текущего года — с января по ноябрь — промышленное производство ускорило рост, достигнув показателя в 2,3%.

Отметим, что добавленная стоимость используется как промышленный показатель, характеризующий динамику активности крупных компаний и предприятий с годовыми доходами свыше 20 млн юаней (около 3 млн долларов).