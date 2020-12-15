Пекин, 15 декабря 2020, 20:27 — REGNUM На ноябрь 2020 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае вырос на 5,5%, достигнув в годовом выражении почти 99 млрд юаней (около 14,4 млрд долларов). Об этом 15 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством коммерции КНР.
Приоритетным направлением инвестиционного роста, который продолжается уже восемь месяцев подряд, выступает сфера услуг; на нее приходится более 78% общего объема ПИИ в стране. Более 700 млрд юаней, направленных иностранцами в этот сектор, по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года показывают рост более, чем в 16%. В секторе высокотехнологичных услуг рост ПИИ составил более 31,5%, а в сфере проектирования и НИОКР — более 93,5%.