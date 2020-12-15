Москва, , 19:55 — REGNUM Выпуск автомобильного бензина в России в ноябре 2020 года вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 15 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Топливо Андрей Грук © ИА Красная Весна

За январь-ноябрь 2020 года, по данным ведомства, в России было произведено 35,1 млн тонн бензина, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство дизельного топлива в ноябре выросло на 12,1% по сравнению с октябрем этого года, но в годовом выражении — снизилось на 7,1%.

Всего с начала года в стране произведено 71,1 млн тонн дизельного топлива, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Среди причин роста объёмов производства нефтепродуктов в минувшем месяце Росстат называет «выход на обычный технологический режим после планового ремонта и увеличение потребительского спроса».

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